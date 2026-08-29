Разрешение на охоту можно будет получить по биометрии: детали

Россияне смогут оформить разрешение на охоту по биометрии к концу года Фото: Ольга ЮШКОВА.

До конца года в России планируется внедрить процедуру получения разрешений на охоту через биометрическую идентификацию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры.

«Получение охотбилетов (в том числе по биометрии) и выписки из реестра в режиме онлайн, выдача разрешений на добычу и разрешений на содержание и разведение в полувольных условиях», — говорится в документе.

Запуск сервиса запланирован на 30 ноября 2026 года. Согласно документу, услуга будет доступна для 4 млн россиян.

Сегодня подача заявления на получение электронного охотничьего билета доступна заявителям через «Госуслуги». Срок направления уведомления о готовности документа в личный кабинет либо в приложение и составляет пять рабочих дней.

Ранее также стало известно, что россияне смогут приобретать и оформлять билеты на транспорт через Единую биометрическую систему.