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НовостиПроисшествия30 августа 2026 2:26

Пять человек погибли, 24 пострадали в ДТП с автобусом «Грузия - Москва»

В результате ДТП с автобусом и КамАЗом на Ставрополье есть погибшие
Анна ПЕТРОВА
Пять человек погибли, 24 пострадали в ДТП с автобусом «Грузия - Москва»

Пять человек погибли, 24 пострадали в ДТП с автобусом «Грузия - Москва»

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье в ДТП с участием автобуса, следовавшего по маршруту Грузия — Москва, и грузового автомобиля КамАЗ погибли пять человек. Еще 24 человека получили травмы. Об этом сообщает местная Госавтоинспекция. «По предварительным данным, 30 августа примерно в 01:00 [мск] на 3-м километре федеральной автодороги „Кавказ“ в районе поселка Иноземцево города Железноводска произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 24 пострадавших были госпитализированы в больницы Пятигорска, среди них пятеро детей. По предварительным данным, водитель автобуса «Сетра» превысил скорость и не соблюдал дистанцию до двигавшегося впереди КамАЗа, что привело к столкновению и последующему съезду автобуса в кювет.

Ранее в московском районе Щербинка ранее столкнулись рейсовый автобус №978 и мотоцикл. В результате аварии пострадали два человека. Согласно предварительным данным, водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы.