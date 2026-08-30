Россиянам напомнили о «подводных камнях» наследства: какая неприятность может достаться

Юрист Алибекова: супругов и поручителей могут вынудить платить по чужим кредитам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Действующее законодательство в России допускает перевод долга на третьих лиц, но лишь в ряде конкретных случаев. Об этом напомнила юрист Асият Алибекова в беседе с агентством «Прайм».

Как уточнила эксперт, к числу лиц, обязанных погашать чужие долги, относятся наследники, поручители, созаемщики и супруги. Объем ответственности наследников ограничен стоимостью принятого имущества, тогда как поручители и созаемщики отвечают солидарно с основным заемщиком, и банк вправе требовать выплаты с них без ожидания действий должника.

«Вступая в наследственные правоотношения, важно помнить, что наследство — это не только квартиры, машины и счета, но также и долги», — сказала Алибекова.

Она также предупредила, что общие кредиты супругов несут особую опасность. Например, если средства израсходованы на семейные нужды, ответственность ложится на обоих, даже после расторжения брака. По ее словам, единственный способ обезопасить себя — тщательно изучать документы перед тем, как ставить подпись, и трезво оценивать возможные риски заранее.

По словам юриста Елены Кудерко, наследника квартиры могут также обязать предоставить жилье постороннему человеку.