Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2026 4:33

В Ростовской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В ночь на 30 августа над Ростовской областью уничтожено около 15 беспилотников, уточнил Слюсарь
Мария СПИРИДОНОВА
В Ростовской области при атаке БПЛА пострадала женщина

В Ростовской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотников на Миллеровский район Ростовской области пострадала женщина. Об этом в воскресенье в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Женщина госпитализирована. В настоящий момент врачи оказывают ей необходимую помощь.

По словам главы региона, минувшей ночью при отражении воздушной атаки уничтожено около 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

Накануне в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали 11 человек. 9 человек, из них 4 ребенка, были госпитализированы. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, детей диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны.