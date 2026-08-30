В Ростовской области при атаке БПЛА пострадала женщина Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотников на Миллеровский район Ростовской области пострадала женщина. Об этом в воскресенье в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Женщина госпитализирована. В настоящий момент врачи оказывают ей необходимую помощь.

По словам главы региона, минувшей ночью при отражении воздушной атаки уничтожено около 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

Накануне в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область пострадали 11 человек. 9 человек, из них 4 ребенка, были госпитализированы. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. По ее словам, детей диагностированы минно-взрывные травмы, переломы и резаные раны.