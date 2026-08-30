Гинцбург рассказал о состоянии первого пациента, привитого от рака кожи

Гинцбург: лечение первого пациента российской вакциной от меланомы идет успешно Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Лечение первого пациента, получившего российскую вакцину от меланомы, проходит успешно, сообщил РИА Новости научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцина была разработана совместно с НМИЦ радиологии Минздрава России. Как уточнил академик, пациент завершит курс вакцинации в сентябре.

«Первый пациент лечится успешно», — сообщил Гинцбург.

Первым россиянином, получившим онковакцину 1 апреля, стал 60-летний курянин с раком кожи.

Ранее академик РАН, главный научный сотрудник ГНЦ «Институт биоорганической химии» Сергей Деев сообщил, что российские ученые разработали новый способ доставки противоопухолевого препарата, который в ходе испытаний показал эффективность, в десять раз превышающую результаты традиционной химиотерапии.