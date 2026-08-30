Госдолг Киева растет сумасшедшими темпами: каждый украинец будет должен к концу года $8,5 тысяч

Долговая нагрузка Украины продолжает стремительно расти. Ежемесячно государственный долг Киева увеличивается в среднем на 4–5 миллиардов долларов, сообщили в ТАСС, ссылаясь на основе официальные данные министерства финансов страны.

Это эквивалентно примерно 140–150 долларам на каждого жителя Украины в месяц или 1,7–1,8 тысячи долларов в год.

По состоянию на конец августа объем госдолга оценивается в 218–219 миллиардов долларов. Согласно прогнозам, к концу 2026 года показатель может превысить 240 миллиардов, а к концу 2027-го — достичь как минимум 290 миллиардов долларов. В пересчете на душу населения это означает, что уже к концу текущего года на каждого украинца будет приходиться около 8,5 тысячи долларов задолженности, а к концу 2027 года — более 10,4 тысячи.

Ранее журналисты проанализировали статистические данные Министерства финансов Украины и выяснили, что внешний государственный долг страны с конца 2013 года увеличился в 24 раза.