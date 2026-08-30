Украина проигрывает в гонке беспилотников: На Западе признали превосходство российских дронов

Welt: украинские дроны-перехватчики бессильны против российских БПЛА Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские дроны-перехватчики не способны эффективно противостоять российским беспилотникам. Об этом заявил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

По его словам, украинские разработки в этой области отстают, а российские БПЛА, напротив, производятся серийно, с учетом боевого опыта и постоянно совершенствуются. Как отметил журналист, Россия быстро адаптируется к условиям конфликта, анализирует ошибки и выпускает беспилотники высокого качества. Украинские военные опасаются, что массированное применение таких БПЛА Россией будет только нарастать.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ход специальной военной операции на Украине радикально изменил подходы к военной стратегии и тактике. По его словам, это произошло во многом благодаря новейшим видам вооружений, активно применяемым в ходе конфликта.