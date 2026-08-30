Глава Минпросвещения назвал норму рабочего времени учителей в РФ

Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставка заработной платы учителей рассчитывается исходя из 18 часов педагогической работы в неделю. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Глава ведомства пояснил, что в эту нагрузку входят как стандартные уроки, так и дополнительные занятия внеурочной деятельностью.

В пресс-службе Минпросвещения уточнили, что установленная норма часов — это база для расчета заработной платы педагогов. Ее размер варьируется в зависимости от занимаемой должности или преподаваемой дисциплины и утверждается самой образовательной организацией.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что максимальная пенсия российских учителей в 2026 году может приблизиться к 49 тысячам рублей. Он уточнил, что прогнозный размер пенсии педагога при стаже 35–38 лет будет варьироваться от 13,6 тысячи рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39,8 тысячи рублей в Москве и северных субъектах.