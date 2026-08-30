«Автостат» назвал бренды, которые первыми вернутся в Россию

Целиков: Kia и Hyundai первыми вернутся в РФ при снятии санкций Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

При нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций Kia и Hyundai станут первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок, заявил ТАСС директор «Автостата» Сергей Целиков.

По его словам, без изменения текущей ситуации возвращения мировых автопроизводителей ждать не стоит. Вслед за корейцами, полагает эксперт, придут японцы — Subaru, Mazda, Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе, допустил Целиков. Исключение, отметил он, составляет BMW, которая сохраняет офис и неофициально поддерживает дилеров в части поставок запчастей и доступа к сервисам.

Перспективы зависят от санкционных ограничений и динамики их снятия, подытожил глава «Автостата».

Ранее генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев выразил сомнение в возвращении McDonald’s на российский рынок. Он также отметил, что «Вкусно — и точка» успешно адаптировалась к новым реалиям и продолжает развиваться, несмотря на уход международного конкурента.