Хаменеи призвал мусульманские страны противостоять США и Израилю

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Фото: Iranian Government/Office Of/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться перед лицом общего врага — США и Израиля. В письменном обращении по случаю «Недели единства» он заявил, что преступные правители США и «фальшивый сионистский режим» являются заклятыми врагами единства мусульман.

Хаменеи подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив воюют не только с Ираном и его региональными союзниками, но со всеми мусульманами, включая народы Западной Азии и Северной Африки. Он призвал правителей исламских стран распознать «настоящего врага», понять его замыслы и противостоять ему.

В марте новым верховным лидером Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, сын предыдущего лидера. Это произошло после гибели его отца, аятоллы Али Хаменеи, 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Совет экспертов Ирана в условиях военного времени и внешних угроз принял решение о преемнике. Иранские власти, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и спикера парламента, поддержали избрание Хаменеи.