Большинство исландцев выступило против переговоров о вступлении в ЕС Фото: REUTERS.

Результаты подсчета голосов в 5 из 6 избирательных округов Исландии показывают, что противники возобновления переговоров с ЕС на данный момент получают большинство. Об этом следует из данных телерадиокомпании RUV.

Против возобновления переговоров на референдуме выступили 52,5%, что составляет почти 100 тысяч человек, в то время как голос "за" отдали 47,5% (89,5 тыс. исландцев).

Отмечается, что противники переговоров опасаются, что членство в ЕС даст другим странам-участникам содружества право на рыбный промысел в водах государства. По данным телерадиокомпании, в списки в Исландии внесены 272 тысячи граждан.

В случае поддержки возобновление переговоров, окончательные условия членства в ЕС потребуют одобрения на следующем референдуме. При этом голосование против положит конец попыткам возобновить переговоры с Евросоюзом.

Напомним, Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году после мирового финансового кризиса. В 2013 году новое правительство страны заморозило переговоры.

Ранее KP.RU писал, как бывший конгрессмен Билл Лонг пошутил о присоединении Исландии к США. Он заявил, что в таком случае стал бы губернатором "52-го штата".