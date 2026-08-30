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НовостиЗвезды30 августа 2026 9:02

На Украине требуют лишить певца Потапа звания заслуженного артиста

На сайте Зеленского зарегистрирована петиция с требованием лишить Потапа звания заслуженного артиста
Мария СПИРИДОНОВА
Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

На сайте офиса президента Украины зарегистрирована петиция с требованием лишить певца и рэпера Алексея Потапенко (Потапа) звания заслуженного артиста Украины. Авторы инициативы обвиняют артиста в систематическом пренебрежении к украинскому языку и культуре, а также в поддержке распространения русского языка на Украине.

Петиция была зарегистрирована 28 августа и на данный момент собрала более 4,8 тысячи голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения. В тексте документа отмечается, что Потап якобы регулярно предлагает русский язык как альтернативу украинскому.

В июле дуэт Потапа и Насти Каменских оказался в центре скандала после выступления на фестивале Laima Rendezvous Jurmala в Латвии. Артисты исполнили свои старые русскоязычные хиты, включая «Чумачечую весну», и общались с залом на русском языке, что вызвало волну возмущения среди украинских пользователей соцсетей. Украинцы обрушились на Потапа и Настю с критикой, заявив, что они «испортили фестиваль».