В России предложили ввести выплату учителям и воспитателям ко Дню знаний Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили ввести отдельную федеральную выплату учителям и воспитателям ко Дню знаний. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

По его мнению, единовременную поддержку следует распространять на педагогов школ и колледжей, а также воспитателей детских садов. Размер федеральной выплаты должен быть одинаковым для всей страны и составлять не менее 20 тысяч рублей. Дополнительно регионы смогут устанавливать собственные выплаты исходя из возможностей бюджета.

«Считаю, что ко Дню знаний надо ввести федеральные и региональные выплаты всем педагогам школ, колледжей, воспитателям детсадов. Федеральная выплата должна быть единая, не менее 20 тыс. рублей», — сказал Гриб.

Представитель ОП также предложил поощрять педагогов за продолжительную работу. В частности, на региональном уровне можно учредить медали за 25 и 50 лет стажа и предусмотреть к ним денежные выплаты. По мнению Гриба, такие меры помогут подчеркнуть общественную значимость труда учителей и повысить престиж профессии.

Член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров напомнил, что в июле президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ предусматривает получение звания «Ветеран труда» после 25 лет педагогического стажа, наставничество для начинающих специалистов, бесплатную юридическую помощь и доступ к государственным и муниципальным музеям. Правительству также поручено усовершенствовать требования к рабочему времени и нагрузке педагогов.

Тем временем в Тверской области уже утвердили региональные выплаты к началу учебного года. Учителя получат к 1 сентября по 11 тысяч рублей, а другие сотрудники образовательных организаций — по 5,5 тысячи рублей. В регионе также предусмотрели дополнительные льготы для педагогов и их семей.