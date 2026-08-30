МИД: Россия поддерживает Нигер в борьбе с экстремистами Фото: REUTERS.

Россия продолжит поддерживать Нигер в борьбе с экстремистскими группировками. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве выразили солидарность с жителями страны после атак антиправительственных сил на государственные объекты в Ниамее 29 августа. Нападения удалось отбить силами национальной армии при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России.

«Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России. Ситуация находится под контролем законных властей во главе с президентом», — говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что Москва намерена и дальше оказывать Нигеру поддержку в противодействии экстремистам, в том числе тем, кого, по оценке российской стороны, подстрекают бывшие европейские метрополии. В МИД также пожелали Нигеру и другим странам Конфедерации государств Сахеля укрепления суверенитета и мирного развития.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал курс властей Нигера на укрепление безопасности и устойчивое развитие страны. Во время переговоров с нигерским руководством стороны также обсуждали борьбу с терроризмом и подготовку к третьему саммиту Россия — Африка.