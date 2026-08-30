Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Европе нужен «внешний враг» в лице России, чтобы оправдать рост оборонных расходов и собирать больше налогов с населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По его словам, Европа, лишившись дешевого американского «зонтика» в области безопасности, вынуждена строить собственную оборонную идентичность, а это дорого стоит. Для этого власти выводят налогоплательщиков из зоны комфорта, заставляя их платить больше за жилье, электричество, бензин и налоги.

Как отметил Песков, такая политика непопулярна среди избирателей, и чтобы убедить их, Европе нужен «большой враг, крупный, мощный».

В декабре 2025 года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России президент Владимир Путин заявлял, что на Западе нет цивилизации, а наблюдается лишь «сплошная деградация». По его словам, после распада СССР Россия рассчитывала стать частью так называемой «цивилизованной западной семьи», но этого не произошло.