В Ростовской области отец через суд выселил своего сына из-за стаффорда

Собака превратила жизнь семьи на 43 квадратных метрах в мучение Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области суд поставил точку в споре отца и сына, которые не смогли ужиться друг с другом. Подробности дела приводит «КП-Ростов».

Отношения в семье давно были напряженными. Прописанный в доме взрослый сын не помогал оплачивать счета, семья не вела общий бюджет и никогда не проводила совместных ужинов. Усугубляли ситуацию постоянные скандалы и ругань, а последней каплей стал стаффорд, которого купил сын за 50 тысяч рублей.

Собака превратила жизнь семьи на 43 квадратных метрах в мучение. Отцу не нравилось, что пес не прекращая лаял и лежал где хотел, потому он поставил сына перед выбором – либо он, либо собака. Молодой человек выбрал стаффорда, и недовольному папе, который считается владельцем дома, пришлось съехать.

По совету друзей мужчина подготовил официальное уведомление с требованием освободить дом. Когда сын его получил и ничего не предпринял, родитель пошел в суд. Защитник ответчика уверял, что собака больше в доме не живет, а его доверитель оплачивает ЖКУ. Правда, согласно квитанциям, он рассчитался с управляющей компанией только после иска отца. По итогу суд признал молодого человека утратившим право пользования жильем.

– Раздельный бюджет, отсутствие заботы друг о друге, постоянные конфликты и неоплата счетов — все это доказывает, что семьи фактически больше нет. Собственник имеет полное право выселить такого проблемного жильца через суд, даже если это его родной сын. Закон позволяет защитить свои права на имущество, – пояснила «КП-Ростов» юрист по гражданским вопросам Татьяна Руденко.