В Госдуме рассказали о рисках использования VPN

Депутат Боярский: Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постоянное использование VPN-сервисов небезопасно. Как заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, людей, в особенности молодежь, стоит отучать от злоупотребления такими приложениями.

«Мы всячески пытаемся отучить, особенно молодежь, находиться в интернете с постоянно включенным VPN, потому что это небезопасно», - заявил политик во время проведения Фестиваля новых медиа.

Боярский считает, что «злоупотреблять этими сервисами точно не стоит», так как это может привести пользователей в «те уголки интернета», от опасности которых государство пытается их оградить.

«Вот в этом наша сейчас основная задача», - подытожил спикер, отметил, что сам он не пользуется VPN-сервисами.

Как KP.RU писал ранее, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило россиян о новой схеме мошенников. Злоумышленники распространяют под видом «бесплатного» VPN-сервиса банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного программного обеспечения.