Анджелина Джоли приехала на Украину с неизвестной целью

Американская актриса Анджелина Джоли третий раз приехала на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По данным журналистов, Анджелина Джоли посетит два города на западе Украины – Львов и Тернополь. Цель визита американской актрисы не раскрывается.
Это уже не первая поездка Джоли на Украина. Прошлый визит ознаменовал позорнейший скандал. У Анджелина Джоли ТЦК забрали водителя, который сопровождал ее по стране. Отмечалось, что кортеж актрисы из двух внедорожников неожиданно остановили и задержали молодого человека. Звезде пришлось тайно посещать военкомат, без нее водителя отказывались отдавать.
Тогда украинские власти пытались оправдаться тем, что Анджелина Джоли заезжала в Николаевский ТЦК, чтобы «попроситься в уборную».
Ранее отмечалось, что Джоли за визиты на Украину могла получать гонорары в размере около 20 млн долларов.