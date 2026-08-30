В Киев опустели полки магазинов: для жителей столицы ввели ограничения на продукты

В магазинах Киева зафиксирован дефицит хлеба, картофеля и яблок Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В магазинах Киева наблюдается дефицит ряда продуктов. Об этом сообщает телеканал «Киев-24».

Так, в магазинах NOVUS не хватает хлеба, картошки, яблок, овсянки, курицы и замороженных полуфабрикатов. Сложнее всего ситуация с подсолнечным маслом — в некоторых точках его нет совсем, пишут журналисты.

Сеть АТБ ограничила количество товаров в одни руки. На опубликованных кадрах видны пустые полки, особенно в хлебном и овощном отделах, а также в морозильных витринах. При этом украинские журналисты утверждают, что речь пока идет об отдельных категориях продуктов.

На Украине также неоднократно признавали тяжелое положение в энергетической сфере. Власти призывают граждан готовиться к возможным перебоям и экономно расходовать ресурсы, при этом подчеркивая, что легкой зимы не будет. Ранее украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что страна тяжело перенесла прошлые холода, и нынешний отопительный сезон также будет сложным.