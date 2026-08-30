Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за Мудрую Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис активно ищут средства для внесения залога за экс-замглавы офиса бывшего комика Ирину Мудрую. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«По данным различных источников, Зеленский и Банковая активно занимаются поиском средств для залога, но пока полной суммы нет», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что произошедшее стало тревожным знаком для Зеленского, поскольку арест Мудрой и нехватка средств у офиса ломает его тактику реагирования на инициированные НАБУ дела против окружения экс-комика.

Напомним, что Мудрая была взята под стражу на два месяца по решению суда с правом внесения залога в размере 447 тысяч долларов по делу об отмывании средств. Собрать необходимую сумму за экс-замглавы офиса Зеленского не получается уже третьи сутки.