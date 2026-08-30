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НовостиВ мире30 августа 2026 12:34

Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за Мудрую

Арест Мудрой и неспособность собрать сумму залога за нее стали тревожным знаком для Зеленского
Мария МАМАЕВА
Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за Мудрую

Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за Мудрую

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его офис активно ищут средства для внесения залога за экс-замглавы офиса бывшего комика Ирину Мудрую. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«По данным различных источников, Зеленский и Банковая активно занимаются поиском средств для залога, но пока полной суммы нет», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что произошедшее стало тревожным знаком для Зеленского, поскольку арест Мудрой и нехватка средств у офиса ломает его тактику реагирования на инициированные НАБУ дела против окружения экс-комика.

Напомним, что Мудрая была взята под стражу на два месяца по решению суда с правом внесения залога в размере 447 тысяч долларов по делу об отмывании средств. Собрать необходимую сумму за экс-замглавы офиса Зеленского не получается уже третьи сутки.