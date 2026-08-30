Судьба 99 человек с затонувшего у берегов Кирении парома остаётся неизвестной Фото: Наталья ПАРТОЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Судьба 99 человек, которые находились на борту затонувшего у берегов Кирении, остается неизвестной. Об этом заявил мэр города Мурат Шенкул.

Отмечается, что в настоящий момент властям города удалось установить связь с 159 из 258 человек, которые были на пароме. При этом судьба еще 99 лиц остается неизвестной. Как уточнил Шенкул, среди них есть и члены экипажа затонувшего судна.

Ранее KP.RU сообщал, что у побережья Турецкой республики Северного Кипра потерпел крушение пассажирский паром с 279 людьми на борту. Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 30 августа. Судно перевернулось и затонуло через некоторое время после выхода из порта Кирении, следуя в турецкий порт Тасуку.

В связи с ЧП была начата спасательная операция, информация о пострадавших и погибших уточняется.