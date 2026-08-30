В Туве два человека погибли, отравившись алкоголем

Два человека умерли из-за отравления алкоголем в Тыве Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Туве два человека скончались после употребления алкоголя. Еще два человека находятся в больнице. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Групповое отравление зафиксировали в городе Чадан. В больницу Кызыла 30 августа экстренно доставили двух человек с признаками острой интоксикации. Их состояние оценивали как тяжелое. Согласно информации республиканской полиции, известно о двух летальных случаях. Все они употребляли спиртосодержащую жидкость, которую купили накануне вечером.

Министром внутренних дел Тувы генерал-майор полиции Юрием Завьяловым была создана комиссия, которая будет заниматься изучением ситуации. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает «КП-Красноярск».

«МВД по Республике Тыва призывает граждан к максимальной бдительности при приобретении алкогольной продукции», – обращается ведомство и призывает сообщать в полицию о реализации контрафакта.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о расследовании дела по трагедии в Ленобласти. Суррогатным алкоголем отравились 19 человек.