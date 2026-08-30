Дело против Ирины Мудрой запугало приближенных Зеленского

Ирина Мудрая. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Уголовное дело против бывшей замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой запугало приближенных нелегитимного лидера Украины. Об этом сообщает украинское издание Страна.

«Судя по тому, что происходит с залогом для Мудрой, запугать, по крайне мере отчасти, удалось», - говорится в материале.

Как отмечает источник, команда главы киевского режима не может собрать деньги для внесения залога за Мудрую. Это может оказать дестабилизирующее воздействие на власть Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский и его офис активно ищут деньги для внесения залога за Мудрую. Напомним, что экс-чиновница была взята под стражу на два месяца по решению суда по делу об отмывании средств. Размер залога для Мудрой составил 447 тысяч долларов.