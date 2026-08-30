Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: Telegram-канал Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил своим внукам фотографию из тюрьмы в качестве подарка. Снимки были опубликованы в социальных сетях главы государства, их сопровождало заявление политика.

«Я хочу, чтобы вы знали, что мы стоим твердо, с сердцем, полным вашей любви, той любви, которая приходит к нам в виде молитвы, постоянных действий, солидарности и истинной поддержки. Бесконечное спасибо за каждое слово, за каждый жест, за каждое благословение», – сказано в опубликованном заявлении Мадуро.

Политик написал, что вместе со своей женой Силией обнимает внуков. Послание Мадуро закончил словами «Венесуэла возродится».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: Telegram-канал Николас Мадуро

Некоторые СМИ отмечают, что на свежих фотографиях Мадуро выглядит сильно похудевшим. Согласно дате на снимках, они были сделаны в конце июня 2026 года.

Николаса Мадуро и его жену похитили из страны в начале 2026 года, операцию провели американские спецслужбы. Его доставили в США, где готовится суд над ним.

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