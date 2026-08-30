Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил своим внукам фотографию из тюрьмы в качестве подарка. Снимки были опубликованы в социальных сетях главы государства, их сопровождало заявление политика.
«Я хочу, чтобы вы знали, что мы стоим твердо, с сердцем, полным вашей любви, той любви, которая приходит к нам в виде молитвы, постоянных действий, солидарности и истинной поддержки. Бесконечное спасибо за каждое слово, за каждый жест, за каждое благословение», – сказано в опубликованном заявлении Мадуро.
Политик написал, что вместе со своей женой Силией обнимает внуков. Послание Мадуро закончил словами «Венесуэла возродится».
Некоторые СМИ отмечают, что на свежих фотографиях Мадуро выглядит сильно похудевшим. Согласно дате на снимках, они были сделаны в конце июня 2026 года.
Николаса Мадуро и его жену похитили из страны в начале 2026 года, операцию провели американские спецслужбы. Его доставили в США, где готовится суд над ним.
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