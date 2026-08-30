Bild: в офисе представителя партии АдГ нашли кружку «Армия России». Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В офисе спикера фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии-Анхальт по вопросам образования, культуры и науки Ханса-Томаса Тилльшнайдера нашли кружку с надписью «Армия России». Об этом сообщает издание Bild.

Уточняется, что кружка была замечена журналистом газеты во время съемок репортажа о выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт. Тилльшнайдер решил показать съемочной группе и репортеру сувениры из своего офиса. Среди них находилась кружка с красной звездой и надписью на русском языке.

Отвечая на вопрос о необычном сувенире, Тилльшнайдер признался, что кружку ему когда-то подарили. Отвечать на дальнейшие вопросы журналистов о ней представитель АдГ отказался. Тилльшнайдер также пытался через адвоката запретить изданию публикацию сделанных в его офисе кадров.

Ранее KP.RU сообщал, что Ханс-Томас Тилльшнайдер высказался об отношениях Германии с Россией и США. Как заявил спикер, СМИ пытаются выставить АдГ как политическую силу, которая действует в интересах Москвы. При этом он заявил, что партия действует в интересах Германии, который нужны отношения с РФ и США.