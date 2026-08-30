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НовостиПроисшествия30 августа 2026 15:06

В Анапе ликвидируют природный пожар на площади около 10 гектаров

Сотрудники МЧС тушат пожар в районе Чембурки в Анапе, возникший из-за возгорания сухого камыша на плавнях
Мария МАМАЕВА
В Анапе ликвидируют природный пожар на площади около 10 гектаров

В Анапе ликвидируют природный пожар на площади около 10 гектаров

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе экстренные службы ликвидируют природный пожар на площади около 10 гектаров. Об этом заявила мэр города Светлана Маслова.

«Спасатели ликвидируют пожар на плавнях в районе Чембурки. Огонь охватил около 10 гектаров», - сообщила она.

Как уточняет «КП-Краснодар», пожар в пригороде Анапы произошел в результате возгорания сухого камыша на плавнях. В тушении огня задействованы 43 специалиста МЧС России и 14 единиц техники. Пожару также были присвоен 3 повышенный ранг сложности.

Также было временно ограничено движение транспорта по федеральной трассе от автомобильного кольца на Чембурке до района станицы Анапской.

Ранее KP.RU сообщал, что 90 пожаров сейчас действуют в тундре и лесах на Ямале. Общая площадь распространения пламени уже превысила 274 тысячи гектаров.