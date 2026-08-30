ВСУ атаковали Белгород, есть пострадавшие Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли удары по Белгороду, есть пострадавшие среди мирного населения. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«Неонацистский киевский режим нанес удар по Белгороду. По предварительной информации, есть пострадавшие», - написал он в мессенджере MAX.

Как уточнил Шуваев, фиксируются несколько возгораний на территории города в результате прилетов боеприпасов. На места ЧП были направлены сотрудники экстренных служб, идет ликвидация последствий атаки.

Ранее KP.RU сообщал, что пять человек, включая двоих детей, пострадали в результате атак украинских боевиков в Белгородской области. Ударам ВСУ подверглись село Новая Нелидовка, населенный пункт Октябрьский и территория Шебекинского округа.