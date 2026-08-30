Песков: Саммит Путина, Трампа и Зеленского возможен в случае фиксации соглашений Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Саммит при участии президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского возможен только в случае фиксации договоренностей между сторонами по конфликту на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. И договоренности - это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования», - пояснил Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва сохраняет открытость к переговорам по украинскому конфликту. Однако предпосылок для контактов нет, а Киев и вовсе не хочет заниматься вопросами урегулирования боевых действий.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что мирное урегулирование конфликта на Украине является предпочтительным для Москвы.