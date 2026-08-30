Песков: Путин донесет позицию России на встрече с премьером Армении Пашиняном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин донесет позицию страны на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент, разумеется, использует эту встречу для того, чтобы еще раз возобновить нашу аргументацию. <...> конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне», - заявил Песков, комментируя позицию РФ по поводу намерения Еревана присоединиться к Евросоюза.

По словам официального представителя Кремля, каждый контакт на высшем уровне с Пашиняном важен для Москвы. При этом, по словам Пескова, российская сторона не может быть «армянами больше самих армян».

Ранее KP.RU сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о предстоящем диалоге между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном. Политики обсудят вопрос об интеграции Армении в Евросоюз во время встречи.