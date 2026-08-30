Экономист Масленников: в сентябре доллар будет в границах 85-87 рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

По итогам августа рубль несколько потерял свои позиции и вступает в сентябрь ослабленным. Официальный курс доллара держится на отметке в 85,6 руб., а евро – в 99,6 руб. За лето рубль потерял 20%.

Главная причина, отмечает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников, в снижении доходов от нефтегазового экспорта, сокращении поступлений валютной выручки и влиянии ключевой ставки.

В августе спрос на валюту среди россиян оставался высоким, это время - пик сезона зарубежных поездок. Туристы предпочитают брать с собой наличные доллары, причем в достаточно большом количестве и в основном нового образца.

Повышенный спрос на валюту со стороны населения тоже срабатывает против рубля.

11 сентября – еще один важный день для стабильности курса отечественной валюты. В этот день Центробанк проведет заседание по уровню ключевой ставки. Эксперты полагают, что она останется в границах действующих 14% годовых.

- Понятно, что дальнейшее движение курса нацвалюты вниз чревато переносом на внутренние цены, и что после 1 октября, с учетом повышения тарифов ЖКХ в среднем на 10-12%, инфляция подскочит. Сейчас годовая составляет 6,23%, - говорит эксперт mk.ru.

Аналитик отмечает, что в сентябре и с высокой вероятностью до конца года доллар будет торговаться в границах 85-87 рублей. Сохраняется высокая неопределенность с нефтяными котировками. Пока оснований для роста курса до 90 рублей эксперт не видит. Но не исключает, что в 2027 году так и произойдет.