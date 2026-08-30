Роскачество: тыква, скумбрия и бобовые укрепят иммунитет в сезон простуд Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центре компетенций в области функционального питания Роскачества рассказали, какие продукты стоит добавить в рацион в предстоящий сезон простуд.

Укрепят иммунитет в осенний период помогут тыква, морковь, жирная рыба, яйца, орехи и бобовые, пишет Life.ru.

Они содержат витамины А, С и D, а также цинк, селен и омега-3 жирные кислоты – все это станет надежным подспорьем здоровью.

Например, тыква и морковь содержат каротиноиды, а еще клетчатку, которая помогает в работе пищеварительной системе.

Жирная рыбы, такая как скумбрия и яйца станут поставщиками витамина D, а еще они являются источником омега-3.

Цинком организм наполнят говядина, бобовые и орехи. А селен можно найти в птицах и морепродуктах.

А вот нутрициолог Марина Мальцова в беседе с Lenta.ru отметила, что заранее подготовить иммунитет к сезону осенних простуд и создать универсальную защиту от инфекций невозможно. Подготовить организм к осени можно, если создать условия, в которых иммунная система сможет нормально выполнять свою работу.

А сомнолог и терапевт Карина Агибалова отметила, что качественный ночной сон напрямую влияет на память, концентрацию внимания и способность человека усваивать новую информацию. Если человек высыпается, то у него крепче иммунитет и выше защитные силы организма, пишет aif.ru.