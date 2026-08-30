Дочь Горбачева не приехала на кладбище на 4-ю годовщину смерти отца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

30 августа на Новодевичьем кладбище в Москве собрались тех, кто знал и ценил Михаила Горбачева. В этот день исполнилось 4 года со дня смерти политика.

Десятки человек говорили о первом президенте СССР, вспоминали прошлое, советовали друг другу писать мемуары. Обсудить было что.

Возле могилы стоял сотрудник Росгвардии, следил за порядком.

Могила утопала в цветах, несли букеты, корзины с розами. Сотрудницы Горбачев-Фонда аккуратно раскладывали цветы.

Почтить память политика пришел Григорий Явлинский, партии «Яблоко» Николай Рыбаков, журналист Юрий Рост.

Последний отметил, что дружил с Горбачевым.

- Очень ценю его как человека и политика. Считаю, что лучшего у нас не было, - сказал Юрий Рост сайту mk.ru.

А вот дочери политика на кладбище не было.

- Дочка Михаила Сергеевича не смогла приехать по серьезной причине: логистика теперь сложная. Как ситуация станет попроще, приедет, — сказали в Горбачев-Фонде.

Спустя несколько часов, когда все разошлись, у могилы осталась одна женщина. Она долго стояла у надгробья, поправляя и без того аккуратно сложенные цветы.

Незнакомка подтвердила, что была лично знакома с политиком, добавив, что «это личное».