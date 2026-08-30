Дочь Горбачева не приехала на кладбище на 4-ю годовщину смерти отца

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
30 августа на Новодевичьем кладбище в Москве собрались тех, кто знал и ценил Михаила Горбачева. В этот день исполнилось 4 года со дня смерти политика.
Десятки человек говорили о первом президенте СССР, вспоминали прошлое, советовали друг другу писать мемуары. Обсудить было что.
Возле могилы стоял сотрудник Росгвардии, следил за порядком.
Могила утопала в цветах, несли букеты, корзины с розами. Сотрудницы Горбачев-Фонда аккуратно раскладывали цветы.
Почтить память политика пришел Григорий Явлинский, партии «Яблоко» Николай Рыбаков, журналист Юрий Рост.
Последний отметил, что дружил с Горбачевым.
- Очень ценю его как человека и политика. Считаю, что лучшего у нас не было, - сказал Юрий Рост сайту mk.ru.
А вот дочери политика на кладбище не было.
- Дочка Михаила Сергеевича не смогла приехать по серьезной причине: логистика теперь сложная. Как ситуация станет попроще, приедет, — сказали в Горбачев-Фонде.
Спустя несколько часов, когда все разошлись, у могилы осталась одна женщина. Она долго стояла у надгробья, поправляя и без того аккуратно сложенные цветы.
Незнакомка подтвердила, что была лично знакома с политиком, добавив, что «это личное».