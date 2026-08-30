Ветеринар Субботина: стремление питомца есть траву или бумагу сигналит о стрессе Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ветеринарный врач Анастасия Субботина ответила, почему стоит переживать за здоровье питомца, когда он ест траву или бумагу. Не всегда подобное говорит о нехватке витаминов или других веществ в рационе, особенно если питомец получает полноценное питание.

Подобным образом животное может исследовать окружающую среду, привлекать внимание хозяина. Но, с другой стороны, это может указывать на сильный стресс.

В некоторых случаях питомец начинает есть несъедобные предметы из-за тревожности.

- При регулярном проглатывании посторонних предметов причины могут носить как поведенческий, так и клинический характер, - говорит ветеринар Life.ru.

Ветеринар отмечает, что владельцу стоит следить за поведением питомца, пытаться отучить от вредной привычки, чтобы животное не проглотило инородное тело. К тому же, подобная привычка увеличивает риск глистной инвазии, рвоты или кишечной непроходимости.

Стоит отметить, что среди владельцев домашних животных существуют убеждения, которые передаются из поколения в поколение как непреложные истины. Самые стойкие из них гласят: «мокрый нос — залог здоровья» и «если кот молчит, не мяукает, значит, ему не больно». Однако следование именно этим правилам часто приводит к запоздалому обращению в клинику, пишет aif.ru.

Тем временем, ветврач Елена Фроленко в беседе с Lenta.ru, рассказала, какие симптомы могут указывать на перегрев животного. Это учащенное и затрудненное дыхание, обильное слюнотечение, рвота или диарея, а также нарушение координации должны серьезно насторожить хозяев животных. Особенно, подчеркнула она, если это сопровождается сильной вялостью и отказом от воды, а в тяжелых случаях у питомца могут быть судороги и потеря сознания.