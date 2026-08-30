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НовостиПроисшествия30 августа 2026 17:35

Женщина и ребенок погибли в результате атаки ВСУ в Запорожской области

ВСУ атаковали частный дом в Запорожской области, погибли женщина с ребенком
Мария МАМАЕВА
За минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области были ранены восемь человек

За минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области были ранены восемь человек

Фото: REUTERS.

Женщина и ребенок погибли в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по частному дому в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каменско-Днепровского муниципального округа области.

Ранее KP.RU сообщал, что за минувшие сутки от атак ВСУ в Запорожской области были ранены восемь человек. Как заявил губернатор региона Евгений Балицкий, Киев нанес удары по населенным пунктам и гражданским объектам в области. Всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь.