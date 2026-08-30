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НовостиПолитика30 августа 2026 17:55

МО РФ: силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотниках за день

Мария САЛЬНИКОВА
БПЛА были уничтожены в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени

БПЛА были уничтожены в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени

Фото: REUTERS.

Системы противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 54 украинских дрона. Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в MAX.

Подчеркивается, что вражеские БПЛА были уничтожены в период с 8.00 по 20.00 по московскому времени в воскресенье, 30 августа.

"В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также в МО РФ уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.