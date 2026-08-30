Емельяненко назвал предательством рода слова Зеленского о жителях РФ и Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Глава законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко раскритиковал слова Владимира Зеленского о жителях России и Украины. Как заявил политик, высказывания главы киевского режима о том, что русские и украинцы приходятся друг другу незнакомцами, являются предательством родины.

«Это предательство собственного рода и попытка совершить ментальное самоубийство целого народа, оторвав его от корней, от общей памяти и от самой правды жизни», - отметил Емельяненко в беседе с РИА Новости.

По словам политика, Зеленский называет незнакомцами братские народы, тем самым стирая из памяти подвиг собственных предков, искажая историческую правду.

Ранее KP.RU сообщал, что Виктор Емельяненко подверг резкой критике очередную поездку Зеленского в подконтрольный Киеву областной центр. Политик назвал его визит «спектаклем» и «гастролями просроченного президента».