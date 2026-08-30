Ортопед объяснил, вредно ли хрустеть суставами

Ортопед Литвиненко: частое похрустывание суставами ускоряет износ тканей Фото: Shutterstock.

Привычка похрустывать пальцами рук или шеей может иметь негативные последствия. Об этом aif.ru рассказал ортопед Андрей Литвиненко.

По его словам, частое и намеренное хрустение суставами ускоряет износ хрящевой ткани. Механическое трение костей друг о друга не проходит бесследно для организма.

«Если человек регулярно делает это, если делать очень часто, одна косточка об другую будет тереться, и хрящик будет повреждаться быстрее. Поэтому, в общем-то, это вредно — специально много хрустеть руками», — пояснил специалист.

Life.ru сообщил, что безболезненный хруст суставами является безвредным физиологическим процессом и не вызывает развитие артрита.

Телеканал «Царьград» отметил, что правильно составленный рацион помогает поддерживать мышцы и кости, контролировать массу тела и обеспечивать организм белком, витаминами и полезными жирами.

360.ru предупредил, что хХруст в суставах в сочетании с болью, отеками и утренней скованностью может указывать на серьезное заболевание — остеоартрит.