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НовостиПроисшествия30 августа 2026 18:24

Шуваев: Среди пострадавших при атаке ВСУ на Белгород семь подростков

12 мирных жителей получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгород
Мария МАМАЕВА
Шуваев: Среди пострадавших при атаке ВСУ на Белгород семь подростков

Шуваев: Среди пострадавших при атаке ВСУ на Белгород семь подростков

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди мирных жителей, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, есть семь подростков. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

«12 человек получили ранения. Среди них семь подростков 16 и 17 лет. Они доставлены в детскую областную клиническую больницу», - написал он в мессенджере MAX.

Шуваев подчеркнул, что один из раненых подростков находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также стало известно о гибели мужчины и подростка в результате удара ВСУ по одному из коммерческих объектов города.

"Знаю, в момент тяжелой утраты никакие слова не облегчат горе родных и близких. Тем не менее, от всего сердца выражаю соболезнования семьям погибших. Все белгородцы разделяют вашу боль. Мы вас не оставим, окажем всю возможную поддержку", - выразил соболезнования Александр Шуваев.

Ранее KP.RU сообщал, что пять человек, включая двоих детей, пострадали при атаках украинских боевиков в Белгородской области. Удар пришелся по селу Новая Нелидовка, также были атакованы Шебекинский округ и поселок Октябрьский.