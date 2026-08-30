В Госдуме прокомментировали расширение доступа военкоматов к данным о призывниках Фото: Shutterstock.

Проект Минобороны РФ о расширении доступа военкоматов к данным о военнообязанных разработан во исполнение закона, а перечень запрашиваемых сведений - "абсолютно умеренный". Об этом RTVI сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

"Госдума приняла законы о призыве, и эти данные — это абсолютно умеренные потребности военкоматов в знаниях о тех людях, которые призываются на военную службу", - сказал он.

По словам депутата, при приеме на отдельные военные должности круг сведений о кандидате шире и может касаться родственников, это обычная практика. В советское время данных собирали больше, напомнил политик.

RT отметил, что призывники весеннего периода отправок не направлялись в пункты дислокации подразделений ВС РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач специальной военной операции.