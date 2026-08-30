Мерц: ФРГ при поддержке ЕС и НАТО готовит ответ на инцидент с дроном в Лейпциге Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия при содействии Евросоюза и НАТО готовит ответ на инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

«В правительстве Германии достигнуто широкое согласие относительно того, как именно мы ответим. В ближайшие дни мы заявим об этом совершенно четко», - сообщил Мерц.

По словам политика, власти Германии уже завершают расследование инцидента. При этом позиция ФРГ, как подчеркнул Мерц, в ближайшие дни будет согласована с представителями ЕС и Североатлантического альянса.

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропорту Лейпциг/Галле у украинского грузового самолета был обнаружен беспилотник со взрывным устройством. Как заявляли представители ФРГ, дрон разрабатывался профессионалами на заказ и оставался невидимым для систем защиты.