Раскрыта схема обмана россиян с международными посылками

Доцент Щербаченко: мошенники используют махинации с международными посылками Фото: EAST NEWS.

Мошенники вынуждают потенциальную жертву уплачивать пошлину за посылку. Об этом NEWS.ru сообщил доцент Петр Щербаченко.

Он уточнил, что аферисты представляются сотрудниками таможни и сообщают гражданам о товаре, который якобы был заказан на имя пользователя.

"Ваша посылка на таможне. Нужно уплатить пошлину". Если вы получили подобное сообщение, почти наверняка с вами связались мошенники. Деньги просят перевести на карту, счет или оплатить по QR-коду", — сказал он.

По его словам, сотрудники таможни и логистических центров не пишут в мессенджерах. И если человек не оформлял заказ, необходимо сразу прекратить диалог.

Life.ru рассказал, что микрозайм, который злоумышленники оформили на чужое имя, можно оспорить и признать недействительным. Действовать нужно сразу: восстановить контроль над "Госуслугами" и электронной подписью, если доступ к ним утрачен, а затем обратиться в полицию.