Доцент Щербаченко: мошенники взламывают гаджеты с помощью лже-обновлений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, как мошенники обманывают россиян, прикрываясь международными посылками.

Обычно в этой схеме злоумышленники представляются сотрудниками таможни, ни связываются с получателем и сообщают, что на его имя пришла посылка. Для того, чтобы получить отправление, нужно уплатить пошлину.

- Если вы получили подобное сообщение, почти наверняка с вами связались мошенники, - говорит эксперт.

Деньги просят переводить на банковскую карту либо счет, а в некоторых случаях внести по QR-коду.

Рассуждая о схеме обмана, доцент отметил, что сотрудники таможни или крупных логистических центров, от имени которых тоже порой поступают звонки, не пишут в мессенджерах.

И если пользователь не оформлял никаких заказов, то самым верным решением будет сразу же прекратить диалог.

Еще одна схема взлома гаджета жертвы – это различные поддельные файлы, например документы или фотографии, с вредоносными программами для взлома телефона. Часто человек получает их под видом «банковских приложений» или «обновлений», а внутри может оказаться вредоносная программа-шпион.

- Особенно опасны файлы со следующими расширениями: программы для Windows, скринсейверы, установочные файлы приложений для Android, - говорит доцент NEWS.ru.

Не менее опасны различные файлы-архивы, они могут содержать множество вредоносных программ.

В заключении эксперт посоветовал не открывать файлы, присланные незнакомцами. Такие сообщения стоит сразу удалять, а отправителя блокировать.