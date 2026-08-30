Эксперт Янков: овербукинг выгоден авиакомпаниям, но бьет по карману пассажира Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Минтранс планирует легализовать практику овербукинга в гражданской авиации, но при условии, что будут соблюдаться интересы пассажиров. В ведомстве отметили, что подобный международный опыт дает хорошие результаты.

Но член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков отмечает, что в случае принятия новых правил первыми пострадают именно пассажиры. А вот для авиакомпаний это выгодно с экономической точки зрения.

Эксперт отмечает, что были случаи, когда овербукинг расценивался в пользу авиакомпании и это не считалось нарушением прав пассажира.

- Время от времени именно авиакомпании выступают с такими предложениями, для них это выгодно, - говорит эксперт в беседе с Абзацем, добавив, что пассажиры могут остаться крайними.

Он расценивает преднамеренную продажу «лишних» билетов, как мошенничество. Ведь по-сути, идет обман пассажиров ради наживы, в настоящий момент такое незаконно.