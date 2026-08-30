Мерц: Расходы на оборону Германии важнее пособий для родителей Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что расходы на оборону страны являются куда более важной тратой бюджета, чем выплаты родительских пособий. Об этом он высказался в интервью телеканалу ARD.

«Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» - заявил Мерц.

Комментируя увеличение расходов на оборону ФРГ и сокращающееся пособие для родителей, канцлер также отметил, что Вооруженные силы страны сейчас находятся не в необходимой боеготовности. Поэтому Мерц поставил финансирование оборонной сферы выше соцвыплат для немцев.

Ранее KP.RU сообщал, что Германия отменила собственный конституционный «долговой тормоз» ради обороны государства. Стране пришлось занять рекордные 174 миллиарда евро в 2026 году.