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НовостиОбщество30 августа 2026 19:25

В Госдуме прокомментировали идею мобилизации женщин в ВСУ

Это говорит о слабости Украины
Валентина БРЫКАЛИНА
В Госдуме прокомментировали идею мобилизации женщин в ВСУ

В Госдуме прокомментировали идею мобилизации женщин в ВСУ

Фото: REUTERS.

Возможная мобилизация женщин на Украине говорит о слабости киевского режима, однако независимо от пола враг будет уничтожен. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на депутатов Госдумы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник отметил, что проводить всеобщую мобилизацию для женщин — это последнее дело и говорит о слабости Украины.

В свою очередь депутат Виктор Соболев подчеркнул, что решение Киева о мобилизации женщин означает, что "мужские ресурсы у них истощаются", пополнение рядов женщинами существенно увеличит численность ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, киевский режим отправляет в бой не только инвалидов, но и женщин. На Украине уже проводят скрытую мобилизацию женского населения. Первыми в ВСУ забрали медработников и фармацевтов. Пока принудительно женщин не "гонят" на линию боевого соприкосновения, сейчас в ТЦК только "отрабатывают" этот механизм.