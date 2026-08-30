Bloomberg: уход Ливитт из администрации Трампа застал Белый дом врасплох Фото: REUTERS.

Уход пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт со своей должности застал врасплох администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Уход ключевых сотрудников, в том числе пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт в этом месяце <...> застал врасплох некоторых сотрудников Белого дома», - говорится в материале.

Как отмечает источник, Трамп при этом пока не торопится искать замену Ливитт. Брифинги, ранее проводимые пресс-секретарем, в ее отсутствие будут проходить при участии членов кабмина США.

Ранее KP.RU сообщал, что Кэролайн Ливитт должна покинуть свой пост в конце августа. По словам Трампа, пресс-секретарь решила уйти из администрации, чтобы больше времени проводить со своими детьми и семьей. Президент заявил, что понимает и уважает ее решение, отметив высокий уровень работы Ливитт.