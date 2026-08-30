Синоптик ответил, когда в Москву придет бабье лето Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москву и центральную часть России обязательно придет бабье лето. Об этом NEWS.ru сообщил метеоролог Александр Сергеев.

Он уточнил, что теплая и сухая погода в осенние дни устанавливается вместе с антициклоном, который образуется недалеко от Азорских островов.

"Этот антициклон — главная причина ураганов в Карибском море и бабьего лета в нашей стране. Как правило, бабье лето приходит в западную часть России в первой половине сентября, в среднюю полосу — во второй половине, а на юге может наступить даже в октябре", - сказал синоптик.

Как писал сайт KP.RU, к концу лета воздух будет прогреваться в Москве до 20-22 градусов, по области — до 19-24 градусов. При этом не исключено, что температура продолжит расти, и может ожидаться 21-26 градусов. Также возможно местами по Московской области температура поднимется и выше 26 градусов при длительных прояснениях.