Еще двое подростков и женщина обратились в больницы после обстрела ВСУ Белгорода: главное об атаке

Количество пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 16 Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В результате обстрела боевиками ВСУ Белгорода пострадали 16 человек. По данным местных властей, еще трое жителей обратились в медучреждения за помощью. Об этом уведомил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в "Макс".

Он сообщил, что в больницы после ракетного удара обратились также двое подростков и женщина. У молодых людей диагностировали акубаротравмы.

"Врачи оказали им необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно", - проинформировал Александр Шуваев.

Известно, что Белгород был атакован ВСУ около пяти часов вечера. В результате налета ракет два человека погибли. Жертвами стали мужчина и 16-летний подросток. Удар пришелся по территории одного из коммерческих объектов областного центра.