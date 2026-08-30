В США проголосовали за самого толстого сурка: победил многодетный отец Восход

В США подвели итоги голосования за самого толстого сурка Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На территории США в августе провели "Неделю толстых сурков". Целью интерактива стало приобщение жителей к экологии. В рамках мероприятия американцы выбрали самого толстого сурка. По итогам голосования победил многодетный отец по кличке Восход, свидетельствуют данные на сайте проекта.

Всего в конкурсе участвовали восемь сурков. Восход обыграл грызунов с хорошим отрывом. Его главным соперником был Джи. Он набрал массу к спячке и прошел в финал конкурса.

По данным сайта, за пять лет Восход стал отцом многих сурков в стране. Отмечается, что грызуну нравится смотреть на своих малышей.

В России между тем провели летнюю перепись воробьев. В последний раз акцию проводили в середине февраля. По тем результатам, в стране насчитали более 320 тысяч воробьев.