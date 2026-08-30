Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире30 августа 2026 21:40

В США проголосовали за самого толстого сурка: победил многодетный отец Восход

В США подвели итоги голосования за самого толстого сурка
Алина КОЧНЕВА
В США подвели итоги голосования за самого толстого сурка

В США подвели итоги голосования за самого толстого сурка

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На территории США в августе провели "Неделю толстых сурков". Целью интерактива стало приобщение жителей к экологии. В рамках мероприятия американцы выбрали самого толстого сурка. По итогам голосования победил многодетный отец по кличке Восход, свидетельствуют данные на сайте проекта.

Всего в конкурсе участвовали восемь сурков. Восход обыграл грызунов с хорошим отрывом. Его главным соперником был Джи. Он набрал массу к спячке и прошел в финал конкурса.

По данным сайта, за пять лет Восход стал отцом многих сурков в стране. Отмечается, что грызуну нравится смотреть на своих малышей.

В России между тем провели летнюю перепись воробьев. В последний раз акцию проводили в середине февраля. По тем результатам, в стране насчитали более 320 тысяч воробьев.