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НовостиПроисшествия30 августа 2026 22:19

Россияне пострадали от нападения медведя: мужчины отправлены в больницу на Камчатке

Охотники пострадали при нападении медведя на границе Камчатки с Чукоткой
Алина КОЧНЕВА
Охотники пострадали при нападении медведя на границе Камчатки с Чукоткой

Охотники пострадали при нападении медведя на границе Камчатки с Чукоткой

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай нападения медведя на людей зафиксирован в северной части России. Двое охотников пострадали при встрече с хищником на границе Камчатки с Чукоткой. Мужчины доставлены в больницу в селе Тиличики. Об этом оповестили в пресс-службе Минздрава Камчатского края в "Макс".

Охотники пройдут курс лечения в Тиличиках. Они были госпитализированы в медучреждение бортом санавиации. Эвакуация мужчин в Петропавловск-Камчатский не требуется, дополнили в региональном Минздраве.

"Известно, что они охотились в районе села Хатырка, где и произошло нападение хищника", - говорится в материале.

Подобный инцидент случился в районе Новокузнецка. Медведь напал на 68-летнюю женщину, которая отправилась в лес к заброшенной даче. Пострадавшей удалось выжить и самостоятельно добраться до населенных пунктов.